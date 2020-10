Enquanto continua a recuperar do acidente que sofreu no passado mês de agosto, que quase o deixou paralisado, aos poucos, a vida de Simon Cowell, de 61 anos, tem voltado à normalidade.

Recentemente, o famoso jurado de programas como 'Britain's Got Talent' esteve com o dentista Apa para tratar dos dentes. Um momento que foi destacado no Instagram.

"É realmente incrível trabalhar com pessoas incríveis. Obrigado, Simon Cowell pela confiança em nós", escreveu Apa na legenda da fotografia em que Cowell exibi o 'novo sorriso' brilhante.

Antes desta partilha, o dentista já tinha publicado uma outra fotografia em que aparece ao lado do famoso jurado. "Alguém está curioso para ver? Indiscutivelmente um dos sorrisos mais comentados na indústria", disse na altura.

