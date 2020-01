Cristina Ferreira quis abordar no seu programa das manhãs da SIC o tema sexo na terceira idade. E para falar sobre este assunto nada melhor do que dois atores bem resolvidos com o avançar do tempo.

Márcia Breia, de 75 anos, e Ruy de Carvalho, de 92, foram os convidados da apresentadora. Os dois dão vida na novela 'Nazaré' a um casal que fala abertamente sobre sexo na terceira idade. Algo que também na vida pessoal de ambos é um tema que abordam sem tabus.

“Em Portugal, em todas as idades o sexo é muito mal tratado. Sempre foi reprimido”, defende Márcia, que se assume como uma mulher bem resolvida e pronta a encontrar um companheiro à sua altura.

Já Ruy de Carvalho explica que com o avançar dos anos o desejo sexual passa a estar ligado à mente, mas sem nunca deixar de existir. "O corpo do outro é sempre apetecível toda a vida e quando se gosta mantém-se toda a vida esse prazer pelo outro", afirma o ator, que está a poucos meses de completar 93 anos de vida.

