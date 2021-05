Michael Cane revelou que deixou de consumir álcool de maneira a que possa viver mais e assim aproveitar a companhia dos seus três netos.

O ator, de 88 anos, afirmou que ser avô lhe deu "um novo motivo para viver" e que está fascinado com os gémeos Miles e Allegra e ainda Taylor, os seus netos.

Note-se que em 2017, Michael emagreceu quase 12 quilos e cortou na bebida, receando-se na época de que pudesse estar a desenvolver um cancro.

Agora, a estrela de 'Batman' notou que decidiu livrar-se completamente do álcool durante uma entrevista à revista Candis. "Decidi viver um pouco mais, cortei na bebida e ganhei uma nova perspetiva de vida. Pensava que não ia ter netos e de repente tenho três", confessa.

"Eles são a minha fonte de juventude e deram-me um novo motivo para viver sem preocupações ou problemas", defendeu.

Recorde-se que Michael é pai de duas filhas: Dominique, de 65 anos, do primeiro casamento com Patricia Haines e Natasha, de 48, do segundo com Shakira Baksh.

Leia Também: Kate Middleton foi "torturada por colegas más na escola", diz autora