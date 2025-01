A música é uma das grandes paixões da rainha Sofía, por isso, a mãe do rei Felipe VI não perdeu a gala do 150.º aniversário da inauguração do Palácio Garnier, sede histórica onde têm lugar as óperas em Paris.

Para a ocasião, conforme poderá ver nas imagens da galeria, Sofía elegeu um elegante vestido azul com detalhes em dourado, que conjugou uma carteira de brilhos.

Na sua chegada ao local, Sofía de Espanha foi recebida pelo presidente da Ópera de Paris, Alexander Neef, pelo diretor da instituição, José Carlos Martínez, e o embaixador de Espanha em França, Victorio Redondo Baldrich.