Nos 104 anos da revista Vogue britânica, Judi Dench acaba de fazer história ao ser a mulher mais velha a ser capa da publicação. Aos 85 anos, e com décadas de carreira, a atriz é o destaque da edição de junho.

Judi estreou-se profissionalmente na arte de representar em 1957. A estreia no cinema chegou poucos anos depois, em 1964, no filme 'The Third Secret'.

Desde então, foram muitos os trabalhos que fizeram parte da longa carreira da atriz, que foi nomeada sete vezes para um Óscar, tendo levado a estatueta para casa no final dos anos 90, na categoria de Melhor Atriz Secundária, pelo seu trabalho no filme 'A Paixão de Shakespeare'.

