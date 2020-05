Cristiana Jesus e Cláudio Alegre não podiam estar mais felizes com a chegada do primeiro filho em comum. Falta pouco mais de um mês para que o bebé Guilherme venha alegrar ainda mais a vida do casal de ex-concorrentes do programa 'Casa dos Segredos', da TVI.

Na reta final da gestação, e já a sofrer bastante com o calor e inchaço, a futura mamã resolveu partilhar com as suas seguidores quantos quilos engordou até agora.

"Meu Guilherme do mar. Quantos quilos aumentaram na vossa gravidez? Por aqui já são 12 kg", conta Cristina na legenda de uma fotografia onde exibe a sua encantadora barriguinha de grávida em biquíni.

