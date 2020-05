Foi durante um direto com a jornalista Luiza Zveiter que Susana Vieira falou abertamente sobre os seus segredos de beleza, aos 77 anos, como relata a revista Quem.

"A minha pele é maravilhosa, e quando tinha 50 anos operei com o Dr. Ivo Pitanguy. Foi aquele lifting (no rosto) e faz olho e faz tudo. Mas não tirei as marcas (de expressão). Ele era genial sabia onde podia mexer, a minha boca é igual", começou por explicar a atriz brasileira.

Além disso, contou ainda que no início de 'Éramos Seis' "fez um peeling, aquele que tira (tudo), com anestesia".

Destacando que agora sem Pitanguy - que morreu em 2016 - não tem como fazer outra cirurgia plástica, Susana Vieira comentou o facto de hoje em dia as mulheres submeterem-se a estes procedimentos mais cedo. "Eu tenho um conceito que acho absurdo mexer na cara. Eu mexi com 50 anos, elas mexem com 20, com 18. Sejam felizes, eu acho todo mundo parecido", confessa. "Vejo as novelas e está todo mundo parecido", reforça.

Os segredos de beleza não ficaram por aqui e a artista admitiu ainda que é fã de cremes. "Gosto muito, uso produtos caríssimos que disseram que não adianta nada. Uso La Prairie. Vou lá fora e compro um pote de creme de 500 dólares", partilhou. "Mas eu ainda acredito no produto de 500 dólares, se não acreditar nisso vou acreditar em quê?", brincou.

Referindo que a última vez que pintou o cabelo foi antes da quarentena, a atriz optou por usar uma boina durante o direto para cobrir as raízes brancas. "Pareço o Pepeu Gomes, raíz branca e o resto do cabelo preto", afirmou, destacando-se pelo bom humor.

