Aos 72 anos, Maria Elisa está a poucos dias de estrear-se no teatro. Sim, percebeu bem, a jornalista e apresentadora de televisão decidiu abraçar a carreira de atriz.

Passados 40 anos desde que fez o conservatório de teatro, Maria Elisa aceitou o desafio de subir ao palco ao lado de Vergílio Castelo na peça 'Cartas de Amor'.

"Os nervos são os maiores, já. Já durmo mal, já tenho palpitações", confessou esta segunda-feira, 24 de abril, numa entrevista conduzida por Manuel Luís Goucha no programa 'Goucha'.

"Tenho a noção da responsabilidade, tenho a noção da dificuldade. Fiz o conservatório de teatro há 40 anos, portanto é um grande lapso de tempo", disse ainda.

A peça de teatro 'Cartas de Amor' estreia no auditório do Taguspark no dia 4 de maio deste ano.

