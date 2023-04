Na véspera das celebrações do dia 25 de Abril, Rita Ferro Rodrigues revelou através das redes sociais que tem uma tradição referente à época.

Todos anos por esta altura, a apresentadora compra cravos vermelhos na florista da zona onde vive.

"Tradições de Abril: conversas bonitas na florista. Viva o 25 de Abril e as mulheres do meu país", realçou ao mostrar uma fotografia do momento em que escolheu as flores para levar para casa.



© Reprodução Instagram/ Rita Ferro Rodrigues

