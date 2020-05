Vera Wang prendeu a atenção dos fãs ao dar a conhecer fotografias na sua conta de Instagram em que aparece com um sutiã de desporto da sua autoria. Poderia tratar-se apenas de mais uma peça, contudo, esta deixou em evidência o corpo tonificado que a designer de moda preserva aos 70 anos.

As imagens levaram os seguidores à loucura com inúmeros elogios à sua boa forma física e foram centenas as mulheres que se revelaram inspiradas pelas imagens.

Na caixa de comentários descam-se, em especial, reações aos abdominais, que os seguidores consideraram "perfeitos" e mesmo "surreais".

Veja na galeria.

