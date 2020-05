Arnold Schwarzenegger surpreendeu e divertiu os que o seguem no Instagram com um novo vídeo onde finge mostrar a sua alegada incrível flexibilidade. No entanto, tudo não passou de uma brincadeira, que foi desvendada no final do mesmo.

Durante o vídeo, o ator destaca a importância da flexibilidade. "É tão importante como treinar com pesos, por isso, vamos lá. Agarre os braços e depois dobre-se lentamente para os lados", diz.

Veja o resultado na galeria.

