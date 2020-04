O pai de Carolina Patrocínio, Pedro Patrocínio, está noivo. Aos 61 anos, o mesmo vai subir ao altar para casar com a namorada, Mariana Galindo.

No entanto, a cerimónia iria realizar-se em breve, mas ainda não é certo que a mesma seja concretizada. Isto por causa da pandemia da Covid-19.

Quem falou sobre o sucedido foi a apresentadora da SIC num direto com as irmãs, no Instagram, como relatam algumas revistas nacionais. "O meu pai vai voltar a casar. Ia casar-se durante a quarentena. Não sei se vai casar. É ótimo termos uma família grande e unida", disse Carolina Patrocínio.

Recorde-se que Pedro Patrocínio e Teresa Vieira de Almeida estão separados há já vários anos e são pais de Carolina, Inês, Mariana e Rita Patrocínio. Teresa é ainda mãe de Vitória e Mónica, da união com Mark Jacobi.

