Carolina Patrocínio foi alvo de duras críticas nos últimos dias pelo facto de alegadamente não estar a cumprir as medidas decretadas pelo Estado de Emergência, em vigor em Portugal devido à pandemia do novo coronavírus. Em causa estaria o facto de a apresentadora da SIC ter viajado para o Algarve com a família nos últimos dias, onde na realidade se encontra desde o dia 11 de março.

Perante as duras críticas de que estava a ser alvo, Patrocínio resolveu reagir nas suas redes sociais.

"Respondendo aos comentários de quem disse que eu não estava a cumprir as medidas do Estado de Emergência e que tinha vindo de fim de semana para o Algarve, isso é mentira", começa por referir, passando a explicar o que a levou até ao sul do país.

"Estou em isolamento social voluntário desde o dia 11 de março, no Algarve. Nesse dia vim para baixo com a minha família, ainda as escolas estavam abertas pelo país todo, ainda estávamos longe de ser anunciado o Estado de Emergência. Vim nesse dia e aqui fiquei retida com a minha família, ninguém entra e ninguém sai até tudo isto passar. Não estou a fazer deslocações, até já faltei a várias consultas que tinha em Lisboa", acrescenta, recordando que chegou mesmo a tirar em casa, com ajuda do marido, os pontos que levou numa perna devido a uma queda recente.

Por fim, Carolina Patrocínio fez ainda questão de responder a quem a questiona sobre a sua gravidez, que está já na reta final, e sobre o parto do quarto filho (que pode nascer a qualquer momento): "Em relação ao bebé, tenho autorização médica para deslocação para o parto em Lisboa (caso seja preciso). No entanto, também existem bebés algarvios", completou.

