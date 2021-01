Cristina Ferreira volta a surpreender com a escolha da capa da sua revista no primeiro mês de 2021. A apresentadora escolheu Ana Bustorff para representar o começo do ano "sem preconceitos". E aos 61 anos, a atriz posou completamente nua.

"Ana Bustorff a começar o ano sem preconceitos. Deixamos 2020 para trás e começamos janeiro do zero na revista Cristina. À nossa maneira", anuncia Cristina ao revelar nas suas redes sociais a primeira das duas capas que fazem parte desta edição da revista.

Eis abaixo a capa que está a dar que falar:

