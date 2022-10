Demi Moore revelou esta quarta-feira, 19 de outubro, o seu lado mais sensual. A atriz e modelo, atualmente com 59 anos, fotografou-se diante do espelho apenas com um casaco vestido.

Demi Moore aparece na imagem com um casaco cor de laranja, que resulta de uma colaboração Glenda Bailey x Peruvian Connection.

Eis abaixo os registos, que mereceram por parte dos fãs os mais rasgados elogios:

Leia Também: Demi Moore exibe curvas durante férias na Grécia