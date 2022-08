Demi Moore aproveitou as férias na Grécia para vestir o biquíni e apanhar banhos de sol, exibindo a boa forma física.

De acordo com a imprensa internacional, a atriz, de 59 anos, não passou despercebida enquanto descansava a bordo de um barco e acabou por ser 'apanhada' pelos paparazzi.

Como relata o Page Six, Demi estava sem maquilhagem e parecia feliz.

Na sua página de Instagram, a atriz publicou uma fotografia deste momento e recebeu rasgados elogios.

Nas redes sociais estão a circular outras imagens de Demi Moore no barco, com destaque para as suas curvas. Veja nas publicações abaixo:

