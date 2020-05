Elizabeth Hurley voltou a mostrar as curvas que mantém aos 54 anos. A atriz surpreendeu de novo quem a segue no Instagram com uma nova fotografia em que aparece de biquíni.

Uma imagem que, como explicou na legenda da foto, foi registada no passado mês de fevereiro.

"Não - eu não estou nas Maldivas, estou a arrancar os meus canteiros de rosas em Blighty, mas esta sou eu em fevereiro (parece que foi há uma vida)", começou por escrever na legenda da imagem.

Uma publicação que desde logo começou a receber muitas reações dos fãs, que elogiaram a boa forma física da atriz.

