A semana ficou marcada com o texto de um jornalista com críticas, consideradas ofensivas, a Cristina Ferreira e, sobretudo, Maria Botelho Moniz sobre a forma física de ambas.

Nas redes sociais, foram várias as caras conhecidas que se manifestaram e mostraram publicamente o seu apoio às apresentadoras da TVI. E entre as muitas publicações, destacamos um vídeo que foi partilhado pela atriz Joana Figueira e onde mostra o seu corpo tal e qual como é.

"Deparei-me com uma das coisas que mais me tira do sério, que é alguém opinar sobre os corpos da mulher - neste caso de duas mulheres, duas profissionais de televisão - como se fossem bocados de carne pendurados no talho e sobre os quais nós temos direito a dizer como é que eles devem ser", começou por explicar.

"Estou a mostrar-me tal e qual como acordei e vou mostrar uns bocadinhos do meu corpo porque estou-me nas tintas para aquilo que vocês pensam dele", acrescentou.

"Estou prestes a fazer 52 anos e o meu corpo é assim: tenho barriga, celulite, tenho gordura [nas pernas]. Este é o meu corpo, a minha casa", relatou de seguida. Veja o vídeo na galeria.

