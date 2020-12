Não é novidade para ninguém que Sónia Araújo é aos 50 anos dona de uma forma física invejável. As suas curvas voltaram a estar em destaque esta quinta-feira, dia 17, com o look escolhido pela apresentadora para 'comandar' ao lado de Jorge Gabriel o programa 'Praça da Alegria' - da RTP1.

Sónia deixou à vista a sua cinturinha esguia ao optar por umas calças pretas à boca de sino mas com cintura subida e justa. Esta peça mais clássica foi combinada com uma camisola curta de pelo cor-de-rosa.

Ao mostrar o look do dia nas suas redes sociais, Sónia Araújo recebeu por parte dos fãs os mais rasgados elogios.

Ora veja:

