O bebé é fruto do casamento do artista brasileiro com a advogada Ana Verena Assunção.

Aos 49 anos, Fábio Assunção prepara-se para ser pai pela terceira vez. O ator, conforme noticia a imprensa internacional, irá ter o primeiro filho em comum com a advogada Ana Verena Assunção, de 27 anos, com quem casou em outubro. A novidade foi confirmada à revista Quem, segundo a própria publicação. Importa notar que o ator brasileiro já é pai de João, de 17 anos, fruto do anterior relacionamento com Priscila Borgonovi, e Ella, de nove anos, da relação com Karina Tavares. Leia Também: Como recuperaste do aborto? A resposta inspiradora de Andreia Rodrigues Newsletter Receba o melhor do SAPO Lifestyle diariamente no seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas mais inspiradores e atuais estão nas notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram