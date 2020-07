Emma Bunton pensa em aumentar a família que construiu ao lado do companheiro, Jade Jones, e, aos 44 anos, coloca "em cima da mesa" a possibilidade de ter um terceiro filho.

Mãe de Beau, de 11 anos, e Tate, de sete, a ex-integrante das Spice Girls confidenciou ao Daily Mail que "adoraria" que a família crescesse.

"É outra das coisas de que falamos. Acho que é algo que o Jade ia amar. Ele é tão maravilhoso com as crianças. Mas tens de ter o teu tempo para ter a certeza. Com os meus dois filhos, deixei imenso tempo. Mas sim, é algo de que falamos, está em cima da mesa", afirmou, enternecida.

Leia Também: Grávida, Katy Perry exibe barrigão durante ida à praia