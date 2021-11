Ana Moura surpreendeu os fãs que este sábado, dia 13 de novembro, compareceram no seu espetáculo no Multiusos de Guimarães. A fadista, de 42 anos, apresentou-se em palco com um vestido justo que realçou a sua barriguinha de grávida, anunciado desta forma que aguarda a chegada do primeiro filho.

Já no decorrer do dia de domingo, a fadista partilhou na sua conta oficial de Instagram um vídeo captado no espetáculo e onde é possível ver a sua barriguinha.

Nos comentários da publicação, cuja legenda escolhida foi apenas "Guimarães", foram vários os amigos e fãs de Ana Moura a felicitarem-na pela grande novidade.

Ana Moura, recorde-se, não apresentou nenhuma relação publicamente desde o fim do namoro com o DJ Rúben da Cruz.

Curiosamente, também Rúben da Cruz vai ser pai pela primeira vez. O DJ aguarda a achegada de um menino, fruto de uma relação com Filipa Falcão.

