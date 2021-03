A filha mais velha do reis de Espanha, Filipe VI e Letizia, vai dar um passo muito importante no seu caminho enquanto principal herdeira ao trono.

A princesa Leonor, de apenas 15 anos, terá o seu primeiro compromisso oficial sozinha no dia 24 de março. A novidade é anunciada em comunicado pela casa real espanhola.

O comunicado detalha como será esta primeira aparição da princesa das Astúrias, encomendada pelo seu pai.

“Sua Alteza Real a Princesa das Astúrias, comissionada por Sua Majestade o Rei, presidirá no Instituto Cervantes no dia 24 de março o ato de comemoração do 30.º aniversário da criação do instituto. Na sua primeira atividade a solo e como ato simbólico, a Princesa das Astúrias depositará na Caja de las Letras a cópia da Constituição, que leu a 31 de outubro de 2018, e a cópia de Dom Quixote, cuja leitura compartilhou a 23 de abril de 2020 com a Infanta Sofia [irmã mais nova de Leonor]", refere a nota oficial.

Importa recordar que Sofia, a segunda filha dos reis de Espanha, tem menos dois anos que a irmã, tendo atualmente 13 anos.

