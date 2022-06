Anya Taylor-Joy pode estar prestes a subir ao altar. A estrela de 'Gambito de Dama', que namora o músico Malcolm McRae, está no centro de rumores que alegam que está noiva.

As especulações ganharam força depois de a atriz ter sido vista com um anel suspeito enquanto desembarcava de um jato privado em Sidney, Austrália, na semana passada.

"Ela saiu do avião e parece que depois mostrou o anel ao motorista antes de entrar no carro", disse uma fonte ao Daily Mail, que foi o primeiro a avançar com a informação.

"Ou ela estava a exibir o anel ou a fazer um movimento de dança. De qualquer forma, parecia que estava entusiasmada", acrescentou.

