O fim de semana que se avizinha ficará promete ficar na história da carreira de Bárbara Guimarães. Após anos de ausência, a apresentadora regressa este domingo ao pequeno ecrã com a estreia do seu novo programa - '24 Horas de Vida'.

Mas as novidades não ficam por aqui. Ainda este domingo, depois da estreia do seu programa, a SIC irá transmitir aquela que é a primeira grande entrevista desde que Bárbara se afastou da televisão devido ao divórcio polémico com Manuel Maria Carrilho e ao cancro da mamã que enfrentou recentemente.

"Bárbara Guimarães na primeira grande entrevista após o seu regresso! Emissão especial, este domingo à noite, logo após a estreia de '24 Horas de Vida', numa entrevista especial em que a apresentadora fala... de tudo! Um relato impressionante! A não perder", anuncia Daniel Oliveira, que receberá a apresentadora numa emissão especial de 'Alta Definição'.

