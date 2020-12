Um dos looks de Aurea no 'The Voice Portugal' deu muito que falar por causa do decote, tendo sido alvo de várias montagens que foram partilhadas nas redes sociais. Perante toda a agitação, António Zambujo brincou com o sucedido numa das emissões do programa da RTP1.

Palavras que hoje o artista lamenta, como confessou em conversa com Inês Lopes Gonçalves, no '5 Para a Meia Noite', na passada quinta-feira.

"Coitada! É horrível", começou por dizer, referindo-se ao facto da colega ter ficado no centro das atenções por causa do look. "Essa foi uma das coisas que eu não devia ter feito, não devia ter dito [o que disse à Aurea]. Já esclareci e já está resolvido, não volto a dizer porque depois as coisas atingem dimensões que se tornam extremamente desagradáveis", destacou.

Perante as palavras de António Zambujo, Inês Lopes Gonçalves acrescentou de seguida: "Mas não te preocupes que o José Cid disse uma coisa um bocadinho pior". Leia Também: José Cid comenta decote de Aurea e a Internet não perdoa. "Que nojo"