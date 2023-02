Um homem foi agredido por quatro indivíduos enquanto assistia a um jogo de futsal. O caso foi comentado no programa 'Dois às 10', ocasião na qual António Teixeira mostrou a sua indignação perante incidentes como este, que se repetem no mundo do futebol em Portugal.

"Isto é gostar de desporto? Isto não é futebol desde há muito tempo", defende.

"Sinceramente repugna-me quando vejo as pessoas a serem conduzidas como animais para dentro de estádios porque não se comportam como deve de ser. Que raio de gente é esta? Que tipo de visão têm de um desporto que poderia ser amigável, de confraternização, de aceitação?", questiona.

Veja o momento.

