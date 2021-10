"Hoje para o meu filho, para nós seus pais, a sua mulher, restante família e todos os nossos amigos, é um dia de celebração e de muito regozijo", é com esta mensagem que António Sala começa o dia numa partilha feita pela manhã de segunda-feira na sua conta oficial de Instagram.

O apresentador de televisão e toda a sua família celebram hoje dois anos passados desde a operação que salvou a vida do seu filho, Miguel.

"Faz precisamente neste dia, 25 de outubro, dois anos que ele foi operado ao coração. Graças a Deus, ao cirurgião Dr. Miguel Abecassis e à sua excelente equipa, bem como a todos os intervenientes nessa melindrosa cirurgia, que tudo correu muito bem", afiança.

"Hoje, e passados estes dois anos, o meu filho está bem. Faz a sua vida normal e recuperou totalmente. Parabéns, querido filho, muita saúde e que Deus te continue a abençoar. Beijos da tua mãe e do teu pai que tanto te amam. Vive a Vida e Viva a Vida", pode ainda ler-se na legenda de uma fotografia de pai e filho captada ainda no hospital onde o filho do apresentador foi operado.

Miguel, recorde-se, resulta da união entre António Sala e Elisabete Sala.

