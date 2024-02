Luís Montenegro foi atingido com tinta verde à entrada da Bolsa de Turismo de Lisboa. Um jovem conseguiu chegar perto do presidente do PSD para lhe atirar tinta como forma de protesto pelo clima.

O momento ficou registado em imagens e rapidamente foi comentando nas redes sociais. O humorista António Raminhos, por exemplo, fez questão de se manifestar no Instagram.

"A minha questão é: e que tipo de tinta era? Era biodegradável? Biológica? Amiga do ambiente? E para onde foi a lata? Era de metal ou plástico? Colocaram-na no ecoponto? Isto não é só protestar pelo fim dos combustíveis fósseis", disse numa publicação onde mostra uma imagem de Luís Montenegro após ser atingido com tinta verde.

