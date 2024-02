O 'Dois às 10' desta quarta-feira, dia 28 de fevereiro, foi interrompido para dar conta do ataque com tinta sofrido por Luís Montenegro durante uma ação de campanha.

Foi aí que Cristina Ferreira, para explicar o que aconteceu, começou por dizer: "Esta é uma moda nos últimos tempos, em que alguém supostamente deveria estar a reivindicar coisas com as quais todos concordamos mas que o faz desta forma. Até hoje não me foi dito o que é que acontece a estes jovens que fazem isto".

"Não se pode reivindicar nada - isto é a minha opinião - agredindo e agindo desta forma, porque isto são chamadas de atenção. A imprensa dá toda muito destaque, há pessoas que se riem muito porque se vê Luís Montenegro cheio de tinta, mas eu gostava de saber porque é que aquele jovem acha que pode fazer isto sem ter qualquer tipo de consequência?", questionou ainda a apresentadora.

Por fim, vincou: "Tenho zero complacência. Isto não é ativismo nenhum, isto é só estupidez".

Ouça aqui estas declarações.

