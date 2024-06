António Raminhos usou a sua conta no Instagram para fazer uma partilha divertida.

O humorista publicou um excerto de uma conversa com a mulher, na qual propunha uma ideia para 'apimentar' a relação.

"Fingimos uma discussão (...) e vou-me embora. Saio de casa mesmo, vou para um hotel, enrolo-me com uma tipa... no fim digo 'não!' Eu amo a minha mulher. Volto para casa e fazemos sexo! Alta fantasia", escreveu o humorista, uma proposta com a qual a mulher, Catarina, não concordou.

"Duas coisas erradas: 1) Não voltavas para casa; 2) Não fazíamos sexo", respondeu a autora.

Na caixa de comentários muitas foram as mensagens dos fãs do humorista que acharam graça à partilha. "E tipo irritada o sexo é melhor!" ou "Estou contigo, Raminhos... Assino petição!" são algumas das mensagens deixadas pelos fãs.

