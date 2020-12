António Raminhos usou a sua conta de Instagram para denunciar uma situação de fraude nas redes sociais na qual se viu envolvido.

"Malta, não sou Almeida. Prestem bem atenção ao que digo e vejam o que já me aconteceu. Se virem o meu nome associado a anúncios manhosos, páginas de instagram, a grupos do facebook, chats, fóruns... NÃO SOU EU, OK?", esclarece.

"SÓ COMUNICO ATRAVÉS DESTA PÁGINA DO INSTAGRAM, A MINHA DO FACEBOOK, E MINHA YOUTUBE. Fora daqui não sou eu. Até já me chegaram histórias de pessoas a fazerem-se passar por mim no tinder e no grinder... a única coisa que disse foi 'eh pá vai lá ter com o gajo e depois diz-me se fui bom!'", acrescenta.

Entretanto, completa: "Mais a sério, se virem essas contas ou o meu nome em fóruns e páginas e sei lá mais o quê, não vão na conversa e denunciem. Já não tenho idade nem paciência para andar nessas touradas online".

Leia Também: António Raminhos aparece em tronco nu na rádio e assusta colega