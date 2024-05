António Raminhos não deixou de reagir à derrota do Benfica contra o Famalicão, o que levou o Sporting a tornar-se campeão nacional antes do fim do campeonato.

"Calma, o Sporting é campeão... Porque o [Roger] Schmidt [treinador do Benfica] quis! E isso viu-se hoje", escreveu numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram.

Logo de seguida, o humorista deu os parabéns aos leões, não deixando de destacar o treinador do clube verde e branco, Ruben Amorim. "Parabéns ao Sporting e a este senhor. Mereceram", disse.

