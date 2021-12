Rita Santos foi a mais recente concorrente a abandonar a casa do 'Big Brother'. Depois de três meses a lutar pelo lugar na final, a jovem da Anadia deixou o jogo com 29% dos votos.

Conhecida a decisão do público, Rita Santos regressou à 'vida real' e esteve à conversa com os jornalistas para um balanço sobre a sua participação.

Como avalia a sua participação?

“Muito positiva e inesquecível. Voltava a repetir", começou por frisar. Sobre os pontos altos e baixos dos três meses que esteve em jogo, a ex-concorrente considera que "toda a experiência é um ponto alto”. “Chegar à reta final é muito bom. Cada semana é uma coisa nova que aprendemos. Somos tão postos à prova", acrescenta.

Contudo, não deixou de referir aquele que foi o episódio que mais a fragilizou e mudou a sua postura em jogo: o momento em que foi alvo de uma missão cumprida por Joana e Débora, e viu o seu cabelo ser tingido com tinta vermelha.

"Sempre tive um registo muito divertido, mas quando me tocam no cabelo… Toda a gente sabia a importância do cabelo. Era uma missão, mas há limites", afirma.

Curva da vida

A curva da vida não foi passada, algo que gerou revolta entre os familiares próximos da ex-concorrente, nomeadamente a irmã e a mãe, porque poderia ter explicado a relação de Rita com o cabelo.

“Se tivesse passado as pessoas iam encaixar melhor” a sua reação perante a missão das colegas, garante a jovem.

“Eu do 7.º ao 9.º fui muito gozada por ser muito magra. Comecei a deixar crescer o cabelo e a Rita passa de patinho feio para princesinha. Há um ano mudei para loira”, explica, frisando que a brincadeira das colegas a fez sentir a "humilhação" que em tempos sentiu por parte dos colegas da escola.

As tensões com Débora e Fábio

Começou por apoiar Débora, “deu-lhe uma oportunidade e foi empática", garante, mas não reconheceu na colega as mesmas qualidades. A relação entre ambas foi alimentada por pouca tolerância e choque de personalidades, algo que a poderá ter prejudicado nas últimas semanas na casa.

Por Fábio, o sentimento foi quase o mesmo. Rita guarda bons momentos com o colega, mas sentiu que a dado momento este “começou a jogar contra si”. A partir daí, deixou claro que não seria possível uma relação amigável entre ambos.

“Não sei se cá fora vou perceber melhor as coisas ou não”, afirma, deixando assim em aberta a possibilidade de conversar com os ex-colegas para esclarecer algumas situações.

A admiração profunda por António

Questionada sobre que qualidades reconhece em António, o seu melhor amigo dentro da casa, enquanto jogador, Rita confessa que não conseguiu olhar para o colega como tal. “Nunca o vi como jogador, era um amigo, um irmão", afirma.

E não fica por aqui: "Sempre vi um António muito meigo, empático, com carinho pelo outro. Sempre que estava em baixo, ele largava tudo para vir ter comigo".

Como seria de esperar, António é o seu "favorito à final". "Se ele ganhar, ganha por ele e ganha por mim", frisa.

Os planos para o futuro

"Ainda nem acredito que estive lá e que agora estou aqui", desabafa.

Sobre os planos para o futuro, a jovem da Anadia admite que gostava que o reality show lhe abrisse portas, mas vai "viver um dia de cada vez, sem expectativas".

Questionada se tem a ambição de entrar num novo reality show, Rita diz que sim. "É mesmo um vício que fica em nós", remata.

