António Leal e Silva e Joana Latino são intervenientes de um pequeno desentendimento que tem a polémica de José Castelo Branco no centro.

António foi um dos amigos do socialite que foram ao programa 'Casa Feliz', da SIC', falar sobre José, declarações que foram depois ouvidas no 'Passadeira Vermelha', do mesmo canal.

Joana Latino, uma das comentadores, mostrou-se em desacordo com o que foi dito e sublinhou: "Não consigo entender que venham pessoas, como este António não sei do quê, dizer que a Betty é uma super guerreira e que o José Castelo Branco é uma figura engraçadíssima... É? Tem alguma graça um homem que tem a mulher a morrer no hospital não ter uma palavra de sensibilidade em relação ao estado de saúde dela?".

António, mais tarde, utilizou o Instagram para responder à jornalista. "Meu amor, para terminar em beleza, só lhe vou dizer isto uma vez: nunca mais se refira à minha pessoa dessa forma e com esses termos, nunca mais o faça. Não é uma ameaça, é só um conselho", atirou.

Num outro vídeo, partilhado hoje, António garantiu que não vai voltar a falar sobre a polémica e rematou com a seguinte frase: "Não alimento ódios de estimação nem rancores".

