Antonio Adán foi pai pela primeira vez, anunciou esta sexta-feira, dia 2, nas redes sociais.

O internacional espanhol, atual guarda-redes do Sporting, deu as boas-vindas a um menino, Antonio, que nasceu fruto da relação com Ana Mamore.

O parto aconteceu no passado dia 28 de março, mas o casal apenas deu a notícia ontem, quando a mãe e o bebé já se encontravam em casa.

