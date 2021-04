Nasceu na madrugada desta quinta-feira, dia 1, o segundo filho de José Carlos Pereira e o primeiro em comum com Inês de Góis. O bebé Tomás vem juntar-se a Salvador, de quatro anos, fruto da relação passada com Liliana Aguiar.

A boa nova foi dada nas redes sociais, com uma emotiva imagem a preto e branco na qual o ator aparece com o recém-nascido nos braços. "Neste dia das mentiras, esta será a verdade mais maravilhosa de todas e celebrarei este dia todos os anos da minha vida e da tua. Sê bem-vindo, meu filho. Que o mundo te receba em paz", foram as palavras do ator na legenda da imagem que destacamos como Foto da Semana.

José Carlos Pereira com o filho Tomás© Instagram

O nascimento do segundo filho de José Carlos Pereira acontece na sequência do baby boom que se vive no universo dos famosos. Também Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira, Beatriz Gosta e a atriz Cecília Henriques aumentaram as famílias.

Na esfera internacional, os nascimentos dos filhos de Chiara Ferragni, Emily Ratajkowski, Ashley Tisdale e Hilary Duff estão a marcar a atualidade.

E nesta equação, as famílias reais não ficam de fora. Em 2021, nasceram já os filhos da princesa Eugenie e de Zara Tindall - bisnetos da rainha Isabel II - e o terceiro filho da princesa Sofia da Suécia.

Leia Também: José Carlos Pereira mostra nova foto do bebé. "Nossa bolha de amor"