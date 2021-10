Esta segunda-feira, dia 18, existiu em Lisboa um reencontro entre três antigos participantes do programa 'Casados à Primeira Vista, nomeadamente Pedro Pé-Curto e o casal Bruno e Tatiana.

"Aproveitei para ir visitar os meus queridos amigos Bruno Fernandes e Tatiana Magalhães juntamente com o maravilhoso Artur Maria, rebento lindíssimo fruto deste amor que o 'Casados à Primeira Vista, da SIC, juntou e uniu com tanto sucesso", declara Pé-Curto ao mostrar as fotografias do encontro.

Artur Maria, recorde-se, é o primeiro filho em comum entre Bruno e Tatiana. Casal que se conheceu no formato da SIC.

