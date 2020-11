Em 1995, João Vaz tornou-se um dos rostos mais conhecidos do país ao protagonizar o célebre anúncio 'Tou Xim', da Telecel (atual Vodafone). Em 2018, aos 54 anos, decidiu assumir ao mundo o verdadeiro 'eu' e transformou-se em Maria João Vaz.

Foi a história da mudança de sexo que o levou ao programa 'A Tarde É Sua', da TVI, na tarde desta segunda-feira. Um testemunho inspirador que deixou Fátima Lopes rendida.

Maria João lutou para encontrar a própria identidade durante toda a vida e que esse processo apenas aconteceu "graças a uma namorada". A relação terminou na primavera de 2019, mas a atriz não desistiu de si.

Mãe de três mulheres, afirmou que estas não se afastaram e que têm feito um "esforço grande" para lidar com mudança. No campo pessoal, garantiu que está a "gerir bem" a mudança de sexo e que o facto de ter conhecido outra mulher transexual lhe trouxe um grande apoio.

No entanto, confessou que ainda não fez as pazes com o passado, nomeadamente quando vê imagens do anúncio que o celebrizou. "Não me sinto confortável porque não me identifico com aquela pessoa. É um renegar. Quando vejo fotografias antigas, é muito esquisito. Agora consigo ser verdadeira e olhar-me ao espelho", afirmou.

Apesar de sentir que está a viver uma nova vida, Maria João guarda uma paixão antiga, a da representação. Tem tendo integrar-se no panorama nacional e, ainda que não tenha sido aceite em nenhum projeto, afirmou que o feedback tem sido positivo, o que lhe traz esperança para o futuro.

