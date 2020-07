Jessica Mulroney está decidida em recuperar a sua amizade com Meghan Markle em prol do laço que mantinham antes da ex-atriz ter subido ao altar com o príncipe Harry, em maio de 2018. Contudo, parece não encontrar o mesmo entusiasmo por parte da duquesa.

"Jessica tem ligado a Meghan sem parar, assim como para amigas em comum que possam ajudá-la a retomar a amizade. Ela está devastada pela Meghan lhe ter virado as costas quando ela mais precisou", contou uma fonte do Daily Mail.

No passado mês de Junho, Mulroney esteve no centro de uma polémica com a digital influencer Sasha Exeter a propósito do movimento Black Lives Matter. Acabou por ser despedida do programa canadiano sobre casamentos que apresentava.

A designer de moda ficou ainda mais magoada por, durante toda a polémica, não ter contado com o apoio de Meghan Markle.

Com isto, e uma vez que "nada tem a perder", Jessica Mulroney pensa em escrever um livro, focado na sua relação com a duquesa, com vista em trazer para a esfera pública a sua visão sobre os últimos e tão mediáticos anos da antiga estrela de 'Suits'.

