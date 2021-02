Gabbi Tuft, antiga estrela de WWE, assumiu-se como transexual esta quinta-feira, dia 4, através de uma publicação nas respetivas redes sociais.

"Esta sou eu. Sem vergonha, descaradamente eu", notou.

"Este é o meu lado que esteve escondido na sombra, com medo daquilo que o mundo iria pensar, com medo do que a minha família, amigos e seguidores iriam dizer. Já não tenho medo. Posso agora dizer com confiança que me amo pelo o que eu sou", afirmou.

Tuft, anteriormente conhecida como Tyler Reks, explicou que os oito meses de transição foram bastante difíceis.

"O turbilhão emocional de ser transsexual e ter de enfrentar o mundo quase acabou comigo em algumas ocasiões. Contudo, no dia em que parei de me preocupar com o que os outros iriam pensar, foi o dia em que deixei de ter limites e permiti o meu verdadeiro eu vir à luz do dia", disse ainda.

No mesmo comunicado, Gabbi agradece à mulher, Priscilla, - com quem tem uma filha, Mia, de nove anos - por tê-la aceitado.

"Prometo ser sempre transparente e verdadeira na minha caminhada, e ser uma luz para aqueles que precisam. Esta sou eu", concluiu.

