Laverne Cox está novamente apaixonada. A atriz, de 48 anos, revelou em declarações à imprensa que tem um novo amor.

"O amor é uma coisa incrível", conta Laverne Cox, que diz ter começado a namorar em novembro de 2020.

A atriz diz estar particularmente feliz, mas prefere manter em segredo a identidade do amado. No entanto, revela: "Ele nunca namorou com uma transexual". Algo que não incomoda o casal e que representa até um ponto de união.

