Morreu a viúva de Kirk Douglas e madrasta de Michael Douglas. Anne Douglas partiu esta quinta-feira, 29 de abril, aos 102 anos.

De acordo com a imprensa internacional, Anne morreu em sua casa, em Beverly Hills. Até à data não foi revelada a causa da morte.

Uma notícia que chega pouco mais de um ano depois da morte de Kirk, que partiu em fevereiro de 2020. Na altura tinha 103 anos.

De recordar que Kirk e Anne casaram-se em 1954, depois de se terem conhecido em Paris enquanto o ator estava a filmar 'Act of Love'. São pais de dois filhos, Peter e Eric. Kirk é ainda pai de Michael e Joel, fruto do primeiro casamento com Diana Douglas.

