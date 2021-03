A viúva do ator destacou no Instagram algumas imagens do falecido artista com os filhos.

Já foram muitas as figuras públicas que recorreram ao Instagram para assinalar o Dia do Pai. E entre as muitas carinhosas partilhas, destaca-se a emotiva mensagem de Anna Westerlund. A companheira de Pedro Lima não deixou passar em branco este dia especial e recordou o ator numa ternurenta publicação, onde partilha várias imagens dos filhos com o pai. "Tu és mágico e nós acreditamos em magia. O melhor pai do mundo", escreveu na legenda das referidas imagens que pode ver na publicação abaixo: Recorde-se que Pedro Lima e Anna Westerlund são pais de Emma, de 16 anos, Mia, de 13, Max, de 10, e Clara, de quatro. O ator é também pai de João Lima, do casamento anterior com Patrícia Piloto. Leia Também: Ser pai é...? "A melhor experiência do mundo" Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram