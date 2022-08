O príncipe Harry confessou que gostava que os filhos tivessem conhecido a avó, a princesa Diana. Da mesma forma, o duque espera que o 25.º aniversário da morte de Lady Di (que acontecerá na próxima semana) seja repleta de memórias e amor.

Tais declarações do filho mais novo do príncipe Carlos aconteceram esta quinta-feira, 25 de agosto, depois de um jogo solidário de polo no Colorado.

“Na próxima semana é o 25.º aniversário da morte da minha mãe e ela, com certeza, nunca será esquecida. Quero que seja um dia repleto de memórias do seu trabalho incrível e do seu amor”, referiu o príncipe, segundo um discurso divulgado na imprensa internacional.

“Quero que seja um dia para partilhar o espírito da minha mãe com a minha família, os meus filhos e com quem a gostaria de ter conhecido”, sublinhou ainda.

Note-se que Harry tinha apenas 12 anos quando Diana morreu a 31 de agosto de 1997 na sequência de um trágico acidente de carro em Paris, enquanto tentava fugir à perseguição dos paparazzi.

