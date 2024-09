O príncipe Harry está prestes a completar 40 anos de vida. O filho mais novo da princesa Diana assinala o começo de uma nova década no domingo, dia 15 de setembro, tendo assegurado à BBC News que está “entusiasmado”.

“Estava ansioso com os 30, estou entusiasmado com os 40. Seja qual for a idade, a minha missão é continuar a aparecer e a fazer o bem no mundo”, disse o Duque de Sussex, através de um porta-voz.

Harry adiantou ainda estar a planear comemorar o marco com a família, na Califórnia, antes de celebrar com um grupo de amigos mais próximos.

“Tornar-me pai de duas crianças incrivelmente amáveis e divertidas deu-me uma nova perspetiva da vida, bem como uma maior concentração em todo o meu trabalho. Ser pai é uma das maiores alegrias da vida e só me tornou mais motivado e mais empenhado em fazer deste mundo um lugar melhor”, disse, referindo-se aos pequenos Archie, de cinco anos, e Lilibet, de três anos.

O príncipe rematou: “Que venha a próxima década.”