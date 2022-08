O lançamento do livro de memórias do príncipe Harry terá sido adiado para 2023, conforme fontes revelaram ao Page Six.

A biografia deveria ser lançada no final do ano, altura onde as vendas atingem o pico por causa do Natal. No entanto, estes planos podem vir a sofrer alterações.

“Ouvi dizer que o Harry faz algumas revelações bombásticas neste livro que está a ver se inclui ou não”, nota uma fonte.

“Por isso, isto [o adiamento do lançamento] não é surpresa se ele precisar de mais tempo para trabalhar no livro”, completa.

Note-se que Harry, de 37 anos, assinou um acordo de 20 milhões de dólares com a Random House para escrever a sua história de vida com a ajuda do romancista J.R. Moehringer.