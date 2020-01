Nas InstaStories da sua conta de Instagram, Anitta lamentou o facto de não conseguir ter sucesso na sua conta de Tinder. A artista disse que já passou algum tempo desde que começou a usar a aplicação e que ainda não fez 'match' com ninguém.

"Gente, estou arrasada. Estou aqui a usar o Tinder já desde sábado, só dei dois matches. Não me responderam. Será que o povo está a achar que eu sou 'fake' [que a conta é falsa]? Não é fake não! Sou eu, gente. Dá um coração aí em mim. Não dei um match, já dei 'verdinho' em várias pessoas e não dei um match ainda", reclamou.

Recorde-se que Anitta está solteira desde agosto com o término do seu relacionamento com Pedro Scooby.

