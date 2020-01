O cantor Maluma completou esta segunda-feira, dia 28 de janeiro, o seu 26.º aniversário. Data que a sua amiga Anitta não deixou passar em branco.

A artista usou as suas redes sociais para com uma publicação onde juntou as melhores fotografias dos dois declarar todo o amor e carinho que sente pelo amigo.

"Feliz aniversário, meu amor. Amo-te, odeio-te, amo-te novamente. Para sempre", declarou.

