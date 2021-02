Depois de ter estado quatro dias internada no hospital com uma intoxicação alimentar, Anitta já recebeu alta, esta sexta-feira. Uma notícia que foi dada pela própria cantora, através do Twitter.

"'Estou preocupada com a minha amiga' is over [acabou].... vamos arrumar outra amiga pra se preocupar porque eu acabo de ter alta do hospital", escreveu na rede social.

Uma mensagem que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs, que rapidamente reagiram à mesma. Veja na publicação abaixo:

Leia Também: Irmão de Anitta sobre internamento da cantora: "Não é Covid"